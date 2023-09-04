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19:29, 4 сентября 2023Мир

Власти Нидерландов предупредили о росте числа беженцев с Украины в 2024 году

Кабмин Нидерландов: число беженцев с Украины вырастет к 1 февраля 2024 года

Фото: Michele Tantussi / Reuters

В Нидерландах ожидают рост числа беженцев с Украины к 1 февраля 2024 года, для их размещения потребуются дополнительные места. Об этом предупредил кабинет министров страны, сообщает РИА Новости.

«Ожидается, что к 1 февраля 2024 года для беженцев с Украины потребуется 97 тысяч муниципальных мест приема. В результате потребность в приеме увеличится с 90 тысяч мест до 97 тысяч», — заявили в кабмине.

Ранее замглавы МВД Польши Павел Шефернакер пожаловался на скупость Евросоюза. По его словам, 200 миллионов евро от ЕС, выделенных на помощь беженцам с Украины, очень мало. По словам Шефернакера, Варшава потратила на украинских беженцев во много раз больше средств, чем выделил Брюссель.

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    Семен Александров
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