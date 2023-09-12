Госдепартамент США и Пентагон призвали Байдена отправить Украине ATACMS

CNN: Госдепартамент США и Пентагон призывают Байдена отправить Украине ATACMS

Госдепартамент США и Пентагон призывают американского лидера Джо Байдену дать согласие на отправку Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет ATACMS, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Этот значимый шаг рекомендуется со стороны госдепартамента и министерства обороны спустя месяцы украинских запросов», — отметили собеседники телеканала.

По данным CNN, Байден может принять решение уже скоро. Несмотря на то, окончательно вопрос о предоставлении данных вооружений остается открыт, вероятность их поставки в последнее время значительно возросла, говорится в материале.

10 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер Джо Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке Вооруженным силам Украины ракет ATACMS. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон не изменил свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.