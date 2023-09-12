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10:05, 12 сентября 2023Мир

Минобороны Британии сократило обучение военных с Украины

Times: Британия сократила обучение военных с Украины из-за жалоб местных жителей

Фото: Toby Melville / Reuters

Минобороны Великобритании сократило обучение военных с Украины из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщает газета Times.

«Министерство обороны было вынуждено сократить обучение на треть на [базе] из-за гнева жителей по поводу взрывов и дыма», — заявили в газете.

Речь идет о военной базе Lydd Ranges, которая находится в графстве Кент. Помимо обучения самих британских войск, в ней проходят подготовку украинские военные.

Ранее стало известно о планах Франции досрочно завершить подготовку украинских военных осенью этого года. Глава французского Минобороны Себастьян Лекорню напомнил, что изначально Париж планировал закончить обучение семи тысяч военных к концу года.

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    Максим Габриелян
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