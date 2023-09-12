Минобороны Британии сократило обучение военных с Украины

Times: Британия сократила обучение военных с Украины из-за жалоб местных жителей

Минобороны Великобритании сократило обучение военных с Украины из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщает газета Times.

«Министерство обороны было вынуждено сократить обучение на треть на [базе] из-за гнева жителей по поводу взрывов и дыма», — заявили в газете.

Речь идет о военной базе Lydd Ranges, которая находится в графстве Кент. Помимо обучения самих британских войск, в ней проходят подготовку украинские военные.

Ранее стало известно о планах Франции досрочно завершить подготовку украинских военных осенью этого года. Глава французского Минобороны Себастьян Лекорню напомнил, что изначально Париж планировал закончить обучение семи тысяч военных к концу года.