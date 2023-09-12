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03:19, 12 сентября 2023Мир

В США указали на давление со стороны Украины ради поставок ATACMS

Politico: Украина оказывает давление на США ради поставок ATACMS

Фото: Handout / Reuters

Украина оказывает давление на Соединенные Штаты ради получения одобрения на поставки дальнобойных ракет ATACMS к Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в Киеве ожидают новостей по поставкам после приземления президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорке. Отмечается, что «активные обсуждения» по ATACMS продолжаются внутри администрации США.

10 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер Джо Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке Вооруженным силам Украины ракет ATACMS. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Вашингтон не изменил свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

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    Марина Совина
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