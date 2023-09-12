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12:30, 12 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский сообщил о заседании военного кабинета в «узком кругу»

Зеленский заявил, что провел переговоры военного кабинета в «узком кругу»

Фото: Theodore Manolopoulos / Greek Presidency Press Office / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание военного кабинета в «узком кругу» и обсудил «узкий круг вопросов». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок», — заявил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, участники заседания обсудили строительство укреплений, усиление обороны, а также данные разведки.

Ранее президент заявил, что контрнаступление украинской армии не закончится хэппи-эндом, так как страна уже потеряла много людей. Он добавил, что поставки вооружения западными странами не означают достижения быстрых результатов на поле боя.

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    Алевтина Запольская
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