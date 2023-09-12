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07:34, 12 сентября 2023Россия

В Кремле анонсировали объемное выступление Путина на ВЭФ

Песков анонсировал объемное выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ

Фото: Sergei Bobylyov / TASS / Reuters

Президент России Владимир Путин выступит с объемной речью на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Выступление анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«У Путина будет достаточно объемное выступление, главным образом посвященное именно этому региону — Дальнему Востоку, а потом дискуссия, как правило, она не ограничивается только дальневосточной проблематикой». — сообщил пресс-секретарь президента.

Начало пленарного заседания запланировано на 8:00 по московскому времени. В ходе обсуждения будут звучать темы, связанные с Россией, сообщил Песков, подчеркнув, что он ожидает интересную дискуссию.

По словам Пескова, 11 сентября глава государства поздно завершил рабочие встречи, некоторые из них были закрытого характера. В частности, Путин встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что Путин на пленарном заседании сделает «очень много важных заявлений». Также ожидается речь вице-президента Лаоса Пани Ятхоту, который даст оценку перспективам развития российского Дальнего Востока и областей с возможностями для расширения сотрудничества двух стран, добавил он.

Восьмой Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В этом году мероприятие посетят делегации из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин.

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    Анастасия Шейкина
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