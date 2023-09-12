Российский боец ММА Александр Волков подписал новый контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщил его менеджер Иван Банников в разговоре с ТАСС.

Банников не раскрыл детали сделки, однако высказался о следующем сопернике спортсмена. «Боев еще много. Как я уже говорил, есть два важных вопроса в тяжелом дивизионе. Нужно дождаться ответа. Кто победит в бою [Джон] Джонс — [Стипе] Миочич и что новый или старый чемпион будет делать со своей карьерой», — заявил менеджер.

10 сентября Волков оказался сильнее австралийца Тая Туйвасы во втором по значимости поединке турнира UFC 293. Россиянин победил соперника во втором раунде удушающим приемом.

Всего на счету 34-летнего Волкова 37 побед при 10 поражениях в смешанных единоборствах. В UFC россиянин выступает с 2016 года.