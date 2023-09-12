Путин пожелал здоровья уехавшему в Израиль сооснователю «Яндекса» Воложу

На пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин пожелал сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу здоровья и хорошей жизни в Израиле. Прямую трансляцию вел РБК.

«Он талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране», — сказал Путин.

Ранее уехавший миллиардер осудил действия российских военных на Украине. Путин посчитал, что такие заявления Воложа связаны с желанием сохранить активы за границей. «Как правило, хочу это подчеркнуть, связано это со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, сохранить свои активы, тем более если люди перебрались и решили связать свою жизнь с другой страной», — объяснил президент.

Сооснователь «Яндекса» живет в Израиле с 2014 года. В июне прошлого года Волож попал по европейские санкции, после чего сразу же покинул все посты в «Яндексе». В августе 2023-го миллиардер опубликовал антивоенное заявление, в котором выступил против ввода войск России в Украину. Перед этим Волож удалил всю информацию о своих связях с Россией на своем сайте — теперь он характеризует себя как «родившегося в Казахстане израильского технологического предпринимателя».

В своем заявлении бизнесмен рассказал, что в Украине живут его друзья и родственники и что он «в ужасе» от начала военных действий. Уже через несколько дней после публикации письма адвокаты сооснователя «Яндекса» отправили в ЕС запрос об отмене санкций против бизнесмена, его должны рассмотреть в сентябре.