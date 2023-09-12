Медик ВС РФ заявила, что ВСУ активно применяют кассетные снаряды под Угледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют под Угледаром запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом рассказала боец медицинской части подразделения оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» Надежда, пишет РИА Новости.

Как указала военнослужащая Вооруженных сил (ВС) РФ, кассетные боеприпасы начинены тремя разными видами поражающих элементов. Они способны пробивать бронежилеты и каски. «Одни похожи на гвозди, другие на шарики, третьи на стружку. Это все может быть в одном суббоеприпасе», — подчеркнула она. Как указала медик, металлические шарики «пробивают людей насквозь».

Ранее замгенсека ООН Идзуми Накамицу призвала прекратить применение кассетных боеприпасов на Украине. Она подчеркнула, что поставки любого вида вооружений «вызывают серьезную озабоченность из-за риска потенциальной эскалации насилия».