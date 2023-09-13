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10:50, 13 сентября 2023Мир

Китай ответил на слова Подоляка о слабом интеллектуальном потенциале страны

МИД Китая: Подоляк должен обратить внимание на позицию Пекина по Украине

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк должен обратить внимание на позицию Пекина по Украине. На заявление украинского политика о слабом интеллектуальном потенциале Китая и Индии ответила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Я не знаю бэкграунда его высказываний, он должен разъяснить ситуацию. Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу украинского кризиса, призывал к перемирию и переговорам, продвигал политическое урегулирование. Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно», — заявила дипломат.

Ранее глава офиса украинского президента сказал, что Китай и Индия испытывают проблемы из-за того, что не анализируют последствия собственных действий. Это Подоляк называл слабым интеллектуальным потенциалом.

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    Семен Александров
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