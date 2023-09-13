Мошенница Анна Делви провела показ на Неделе моды вопреки домашнему аресту

Мошенница Анна Сорокина (более известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, провела показ в рамках нью-йоркской Недели моды вопреки домашнему аресту. Подробности публикует New York Post.

32-летняя аферистка вместе с американским модным критиком Келли Катрон выступили организаторами дефиле коллекции молодого дизайнера Шао Яна. Шоу состоялось на крыше дома знаменитости в районе Ист-Виллидж, поскольку из-за судебного приговора она не имеет право покидать место постоянного проживания.

Известно, что Делви преимущественно занималась планированием списка гостей и моделей-участниц мероприятия. Сама она появилась на показе в черном наряде, который состоял из кожаного топа и классических брюк в сочетании с пиджаком. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках. Среди прочего на ее ноге находился электронный браслет.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно — 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. После этого ее депортировали в Германию.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.