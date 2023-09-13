Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:21, 13 сентября 2023Ценности

Мошенница Анна Делви провела показ на Неделе моды вопреки домашнему аресту

Фото: John Lamparski / Getty Images

Мошенница Анна Сорокина (более известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, провела показ в рамках нью-йоркской Недели моды вопреки домашнему аресту. Подробности публикует New York Post.

32-летняя аферистка вместе с американским модным критиком Келли Катрон выступили организаторами дефиле коллекции молодого дизайнера Шао Яна. Шоу состоялось на крыше дома знаменитости в районе Ист-Виллидж, поскольку из-за судебного приговора она не имеет право покидать место постоянного проживания.

Известно, что Делви преимущественно занималась планированием списка гостей и моделей-участниц мероприятия. Сама она появилась на показе в черном наряде, который состоял из кожаного топа и классических брюк в сочетании с пиджаком. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках. Среди прочего на ее ноге находился электронный браслет.

Материалы по теме:
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы. Как не стать жертвой подобных аферистов?
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы.Как не стать жертвой подобных аферистов?
11 февраля 2022
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться» Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
20 февраля 2021

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно — 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. После этого ее депортировали в Германию.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости

    Германия подтвердила, что конфискует у россиян вещи на границе. Какие еще страны будут отнимать товары у граждан России?

    Против сооснователя «Яндекса» Воложа собрались продлить санкции

    В Госдуме предложили расширить зону действия СВО после обстрела Севастополя

    В Нидерландах заявили о возможной заморозке конфликта на Украине

    Херш назвал возможную причину начала войны США с Россией

    Украина атаковала Севастополь британскими ракетами

    Боец «Азова» обстрелял получавших гумпомощь мирных жительниц и попал в колонию

    Раскрыт средний чек туриста на обед в московском ресторане

    Доходы России от экспорта нефти подскочили

    На границе Эстонии развернули первое авто с российскими номерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости