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15:55, 13 сентября 2023Среда обитания

Копию Ту-144 на новой станции метро в Москве изготовили как настоящий самолет

Бочкарев: копия Ту-144 в метро «Пыхтино» изготовлена как настоящий самолет
СюжетНовые станции метро в Москве

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Один из характерных элементов новой станции метро «Пыхтино» в Москве — копия Ту-144 — была изготовлена специалистами конструкторского бюро А. Н. Туполева как настоящий самолет. Он разработан в масштабе 1:10, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает РБК.

В создании модели использовались алюминиевые сплавы и нержавеющая сталь, благодаря которым транспортное средство сохраняется в отличном состоянии в течение десятков лет. Длина копии самолета составляет более 7,5 метра, размах крыла — почти 3 метра, масса — 180 килограммов.

На станцию Ту-144 доставили по частям, после чего собрали и установили конструкцию на стальные трубы из нержавеющей стали, которые крепятся к стальным балкам.

Последние станции Солнцевской линии метро — «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» — были открыты 6 сентября. Мэр города Сергей Собянин отметил, что теперь от Делового центра до одного из крупнейших аэропортов страны можно будет доехать за 40 минут.

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    Нина Ташевская
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