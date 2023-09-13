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19:30, 13 сентября 2023Путешествия

Дюжина туристов подхватила опасную инфекцию в Европе из-за популярных консервов

Sud Ouest: 12 туристов заболели ботулизмом из-за сардин в баре Бордо

Фото: Unsplash

В Европе дюжина туристов подхватила пищевой ботулизм после того, как поели консервированные сардины в одном из баров. О случаях заражения опасной инфекцией рассказало издание Sud Ouest.

Уточняется, что среди пострадавших были путешественники из Германии, США и Канады. Все они посетили винный бар Tchin Tchin в центре французского города Бордо и съели там популярный деликатес местного производства — консервированные сардины.

Владелец заведения признался, что обнаружил партию продукта, которая имела сильный запах. Испорченные сардины ресторатор выкинул, а остальные подал клиентам. В результате 12 человек заболели, из них восемь попали в реанимацию, однако жизнь одной из туристок спасти не удалось.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ботулизм — это инфекционное заболевание, при котором возникает поражение нервной системы, что может приводить к дыхательному и мышечному параличу. Это редкое, но смертельно опасное заболевание. Чаще всего интоксикацию вызывает употребление консервированных продуктов домашнего или ремесленного производства.

Ранее российские туристы рассказали о массовом отравлении в отеле Турции. «Люди между собой общаются, и вот единственный повод для разговора: кого когда рвало», — поделилась отдыхающая Светлана.

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    Мария Борисова
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