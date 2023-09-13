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18:18, 13 сентября 2023Экономика

Центробанк аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность

ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность ПИФов и НПФ

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Российский Центробанк аннулировал лицензию Райффайзенбанка. Речь идет о разрешении на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных, паевых инвестиционных (ПИФ) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Уточняется, что такое решение было принято на основании заявления об отказе от лицензии.

Ранее стало известно, что национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии приступил к расследованию в отношении австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), продолжающей работать на российском рынке. Представители местной Ассоциации по правам граждан и предпринимателей отметили, что банк «получает огромную прибыль».

В конце августа сообщалось, что Raiffeisen Bank International решил избавиться от доли в страховой компании «Райффайзен Жизнь». Банку принадлежит 25 процентов российской «дочки», оставшейся частью владеет австрийская UNIQA Insurance Group AG, которая также выставила активы на продажу.

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