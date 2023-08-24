Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:10, 24 августа 2023Экономика

Raiffeisen Bank продаст долю в российской «дочке»

Raiffeisen продаст страховую компанию «Райффайзен Жизнь» российским инвесторам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Raiffeisen Bank International решил избавиться от доли в страховой компании «Райффайзен Жизнь». Банку принадлежит 25 процентов российской «дочки», оставшейся частью владеет австрийская UNIQA Insurance Group AG, которая также выставила активы на продажу, говорится в отчете страховой компании.

Передачу активов российским инвесторам объяснили в UNIQA решением о приостановке нового бизнеса в России. Сделку рассчитывают закрыть в течение полугода, при условии ее одобрения советом директоров и регулирующими органами. Согласно оценке аналитиков, на долю российского сегмента приходилось менее одного процента выручки группы, поэтому сделка не повлияет на прибылях и убытках компании.

Материалы по теме:
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина. Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина.Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
29 июня 2023
Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро в России. Как скажутся огромные убытки на странах ЕС?
Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро в России.Как скажутся огромные убытки на странах ЕС?
7 августа 2023

Европейский центральный банк (ЕЦБ) неоднократно призывал кредитные организации ускорить уход из России. Регулятор требует от банков подготовить четкий план действий по выходу из российского бизнеса и регулярно отчитываться о проделанной работе, однако их прогресс в продаже активов «разочаровывающе незначительный», заявил глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа.

Как ранее сообщало Reuters, руководство австрийской группы медлит с уходом из страны, надеясь на скорое окончание конфликта на Украине. При этом австрийский банк не смог найти покупателей на свой бизнес в России, из-за чего и решил выделить российские активы отдельную компанию, а ее ценные бумаги разместить на бирже в Вене.

Райффайзенбанк не заявлял прямо о намерении уйти с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине. Руководство австрийской организации лишь обещало рассмотреть различные варианты действий в сложившейся ситуации. В мае 2022 года Raiffeisenbank разорвал корреспондентские отношения с рядом российских банков.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась версия о бомбе в отсеке шасси самолета Пригожина

    Москвичам раскроют секрет семейных отношений

    Во «ВКонтакте» запустили уникальную функцию

    В КНДР обвинили США в развязывании ядерной катастрофы на Украине

    Назван состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор

    Работу российского лагеря после массового отравления детей приостановили

    Назван срок запуска движения по скоростной магистрали от Москвы до Петербурга

    Правительство Норвегии пообещало передать Украине истребители F-16

    Анна Седокова показала фигуру в бикини после похудения

    Предсказано существование летящих с одной десятой скорости света черных дыр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости