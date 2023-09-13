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06:11, 13 сентября 2023Бывший СССР

Раскрыты последствия нехватки личного состава ВСУ

Украинский политолог Дацюк: детям придется идти в ВСУ из-за нехватки состава

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Украинский философ и политолог Сергей Дацюк заявил, что дети страны могут отправиться в зону военных действий из-за нехватки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу «Александр Шелест».

Дацюк подчеркнул, что если конфликт с Россией затянется, то в нем будут участвовать все, включая подростков.

«Если мы деремся до конца, то мы деремся до конца. И дети тоже на каком-то этапе включаются в войну. Есть страны, которые это продемонстрировали, вы от этого никуда не денетесь», — допустил он.

Ранее в Великобритании назвали фатальную для ВСУ проблему. Нехватка личного состава может стать ключевым фактором при контрнаступлении, предположил эксперт британского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.

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    Марина Совина
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