Российский журналист назвал причину депортации из Молдавии

Главу Sputnik Молдова Денисова высылают из Молдавии из-за угрозы нацбезопасности

Глава «Sputnik Молдова» Виталий Денисов заявил, что его высылают из Молдавии, поскольку он якобы представляет угрозу нацбезопасности страны. Причину депортации российский журналист назвал в разговоре с РИА Новости.

Денисов пояснил, что утром к нему пришли сотрудники миграционной службы. Они попросили журналиста собраться и проехать с ними. «По пути в машине мне вручили копию решения о том, что я должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Республике Молдова, что мне запрещен въезд в страну на 10 лет», — рассказал он.

Глава «Sputnik Молдова» добавил, что с ним обращались «достаточно корректно и вежливо», однако не дали собрать вещи. Он также отметил, что находится в аэропорту Кишинева, где ему покупают билет до Москвы.

О депортации Денисова из Молдавии стало известно утром в среду, 13 сентября. Журналист сообщил, что о происходящем поставили в известность посла России в Молдавии Олега Васнецова.

Перед этим в Армении были задержаны журналист «Sputnik Армения» Ашот Геворкян и пророссийский блогер Микаэл Бадалян. Как заявил Геворкян, их и еще нескольких человек задержали силовики, пока они находились в Сюникской области и готовили радиопередачу «Мы». Позднее их адвокат сообщила, что Бадалян и Геворкян проходят в качестве свидетелей по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.