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16:05, 13 сентября 2023Путешествия

Раскрыт способ добиться от авиакомпании компенсации за испуг

Адвокат: пассажир может требовать компенсацию за каждый час задержки рейса

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Адвокат Виктория Шабанова раскрыла россиянам действенный способ добиться от авиакомпании компенсации за испуг во время полета. Об этом эксперт рассказала Life.ru.

По ее словам, поскольку экстренная посадка самолета в большинстве случаев сопровождается задержкой рейса, с перевозчиков можно требовать компенсацию. Шабанова отметила, что размер полагающихся пассажирам выплат обычно составляет 25 процентов от установленного МРОТ за каждый час опоздания, но не более 50 процентов от стоимости авиабилета.

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Помимо этого, россияне имеют право потребовать неустойку в размере трех процентов от цены билета за каждый час задержки, но не более его полной стоимости. «Если посадка была жесткой, напугала пассажиров, они могут требовать в судебном порядке компенсации морального вреда», — подчеркнула собеседница издания.

Однако специалист заявила, что в этом вопросе многое зависит от конкретной ситуации, сбора доказательной базы, общественного резонанса и квалификации юристов, которые возьмутся представлять интересы пассажиров.

Шабанова выразила уверенность, что в настоящее время авиакомпании заинтересованы в формировании позитивного имиджа в глазах потенциальных клиентов, поэтому в большинстве случаев они по собственной инициативе выплачивают все положенные компенсации.

Ранее в сентябре стало известно, что пассажирам севшего в поле под Новосибирском Airbus выплатят компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждого человека. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

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    Фариза Бацазова
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