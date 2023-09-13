Раскрыт способ добиться от авиакомпании компенсации за испуг

Адвокат: пассажир может требовать компенсацию за каждый час задержки рейса

Адвокат Виктория Шабанова раскрыла россиянам действенный способ добиться от авиакомпании компенсации за испуг во время полета. Об этом эксперт рассказала Life.ru.

По ее словам, поскольку экстренная посадка самолета в большинстве случаев сопровождается задержкой рейса, с перевозчиков можно требовать компенсацию. Шабанова отметила, что размер полагающихся пассажирам выплат обычно составляет 25 процентов от установленного МРОТ за каждый час опоздания, но не более 50 процентов от стоимости авиабилета.

Помимо этого, россияне имеют право потребовать неустойку в размере трех процентов от цены билета за каждый час задержки, но не более его полной стоимости. «Если посадка была жесткой, напугала пассажиров, они могут требовать в судебном порядке компенсации морального вреда», — подчеркнула собеседница издания.

Однако специалист заявила, что в этом вопросе многое зависит от конкретной ситуации, сбора доказательной базы, общественного резонанса и квалификации юристов, которые возьмутся представлять интересы пассажиров.

Шабанова выразила уверенность, что в настоящее время авиакомпании заинтересованы в формировании позитивного имиджа в глазах потенциальных клиентов, поэтому в большинстве случаев они по собственной инициативе выплачивают все положенные компенсации.

Ранее в сентябре стало известно, что пассажирам севшего в поле под Новосибирском Airbus выплатят компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждого человека. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.