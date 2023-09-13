В США оценили работу главы Пентагона в один доллар

В Конгрессе предложили снизить зарплату главы Пентагона Остина до одного доллара

В Конгрессе США предложили снизить зарплату действующего главы Пентагона Ллойда Остина до одного доллара, потому что он не справляется со своей работой. Об этом сообщается в поправке к проекту военного бюджета конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, передает РИА Новости.

«Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара», — говорится в тексте документа.

Грин также указала на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter), что доход Остина на его нынешнем посту составляет 220 тысяч долларов в год, а его совокупное состояние — 7 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие армии США, дислоцированные на Украине, получат надбавку к заработной плате в размере 225 долларов в месяц за риск для жизни и здоровья.