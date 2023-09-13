Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:58, 13 сентября 2023Мир

В США оценили работу главы Пентагона в один доллар

В Конгрессе предложили снизить зарплату главы Пентагона Остина до одного доллара
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Franck Robichon / Reuters

В Конгрессе США предложили снизить зарплату действующего главы Пентагона Ллойда Остина до одного доллара, потому что он не справляется со своей работой. Об этом сообщается в поправке к проекту военного бюджета конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, передает РИА Новости.

«Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара», — говорится в тексте документа.

Грин также указала на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter), что доход Остина на его нынешнем посту составляет 220 тысяч долларов в год, а его совокупное состояние — 7 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие армии США, дислоцированные на Украине, получат надбавку к заработной плате в размере 225 долларов в месяц за риск для жизни и здоровья.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве ответили на заявление Кивы о планах Зеленского объявить войну России

    Депортированный российский журналист захотел эвакуировать кота из Молдавии

    Рада отклонила законопроект о лишении прав на отсрочку по второму образованию

    В США рассказали о сложностях ВСУ на передовой

    В США оценили работу главы Пентагона в один доллар

    В Словакии драка бывшего премьера с экс-главой МВД попала на видео

    Разговор вживую признали приятнее общения в интернете

    Полицейский угрожал оружием жителю ЛНР и попал под следствие

    Россиянка пришла в больницу с жалобой на острую боль в животе и родила

    Россиянин с пистолетом ограбил ювелирный магазин и скрылся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости