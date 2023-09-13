В США оценили работу главы Пентагона в один доллар
В Конгрессе США предложили снизить зарплату действующего главы Пентагона Ллойда Остина до одного доллара, потому что он не справляется со своей работой. Об этом сообщается в поправке к проекту военного бюджета конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, передает РИА Новости.
«Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара», — говорится в тексте документа.
Грин также указала на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter), что доход Остина на его нынешнем посту составляет 220 тысяч долларов в год, а его совокупное состояние — 7 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что военнослужащие армии США, дислоцированные на Украине, получат надбавку к заработной плате в размере 225 долларов в месяц за риск для жизни и здоровья.