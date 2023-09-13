Появилось видео уничтожения украинской гаубицы М777

МО России показало кадры уничтожения гаубицы М777 барражирующим боеприпасом

Министерство обороны (МО) России показало кадры уничтожения украинской гаубицы М777 американского производства барражирующим боеприпасом. Военное ведомство предоставило видео корреспонденту «Ленты.ру».

Военнослужащие группировки войск «Днепр» обнаружили замаскированную огневую позицию с помощью операторов беспилотного летательного аппарата (БПЛА), после чего точным ударом гаубица была уничтожена.

Ранее в сети появились кадры точного попадания FPV-дроном по бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился на верхних этажах здания с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin.