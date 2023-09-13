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13:51, 13 сентября 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения украинской гаубицы М777

МО России показало кадры уничтожения гаубицы М777 барражирующим боеприпасом

Министерство обороны (МО) России показало кадры уничтожения украинской гаубицы М777 американского производства барражирующим боеприпасом. Военное ведомство предоставило видео корреспонденту «Ленты.ру».

Военнослужащие группировки войск «Днепр» обнаружили замаскированную огневую позицию с помощью операторов беспилотного летательного аппарата (БПЛА), после чего точным ударом гаубица была уничтожена.

Ранее в сети появились кадры точного попадания FPV-дроном по бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился на верхних этажах здания с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin.

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    Алевтина Запольская
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