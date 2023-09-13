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16:06, 13 сентября 2023Экономика

В Генпрокуратуре отказались от взыскания российских активов концерна из Германии

Генпрокуратура отказала в иске о взыскании российских активов HeidelbergCement

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Генпрокуратура отказалась от иска о взыскании российских активов немецкой компании HeidelbergCement. Арбитражному суду по Петербургу и Ленобласти пришлось принять решение ведомства, сообщает корреспонент «Интерфакса».

В Генпрокуратуре пояснили, что решение связано с «особыми обстоятельствами, позволяющими защитить интересы страны иными правовыми способами». Арест изначально был наложен в обеспечение исковых требований российского ведомства.

В частности, ранее речь шла о взыскании 100-процентной доли HeidelbergCement RUS и акций компании, занимающейся первичной обработкой известняка и гипса. Помимо этого, истребованию, как сообщается, подлежали 277,369 тысячи акций «Сырьевой компании» в Башкирии (это 50 процентов уставного капитала) и 55,539 тысячи акций сланцевого цементного завода «Цесла» в Ленобласти (99,98 процента уставного капитала). Предприятия входят в состав немецкого концерна.

HeidelbergCement AG — компания, производящий строительные материалы. Ее подразделения работают в более чем 50 странах мира. Таким образом, это один из самых влиятельных производителей цемента в мире. Штаб-квартира находится в Гейдельберге, Германия. В России концерн работает с 2001 года, отечественные активы включают заводы в Сланцах в Ленобласти и Подмосковье, а также пакет акций компании строительных материалов в Башкортостане. В конце лета 2023 года российские активы HeidelbergCement были арестованы.

В декабре прошлого года также стало известно, что еще один производитель цемента, швейцарская компания Holcim, передаст российский бизнес местному менеджменту. Бывшие предприятия Holcim в России продолжат деятельность под новым брендом.

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    Варвара Кошечкина
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