Ким Чен Ын заявил о важности стратегических отношений с Россией

ЦТАК: Ким Чен Ын назвал визит в РФ демонстрацией важности отношений с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал свой первый за четыре года визит в РФ показателем важности стратегического сотрудничества Пхеньяна и Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын высказался об отношениях с Россией во время прибытия на станцию Хасан в Приморье, где его встретили российские политики. Как уточнил северокорейский лидер, его визит демонстрирует серьезную позицию партии и правительства. Он подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы являются стратегическими.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Ким Чен Ыном пройдет на Дальнем Востоке.