Илон Маск упал на пол от смеха от одного запрещенного в Twitter слова

Миллиардер Илон Маск упал на пол от смеха из-за списка запрещенных слов Twitter

Миллиардер Илон Маск катался по полу от смеха, когда проверял списки запрещенных в Twitter слов. Об этом рассказывается в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».

После покупки соцсети Twitter в 2022 году Маск и его команда изучала алгоритмы, формирующие список популярных тем. Оказалось, что существует черный список со словами, которые никогда не попадают в тренды. Одно из них особенно поразило Маска.

Они наткнулись на список слов, которые автоматически не допускались в список трендов на Twitter. Когда дошло до слова turdburger, Маск засмеялся с такой силой, что упал на пол и стал задыхаться из книги Уолтера Айзексона «Илон Маск»

Люди, работавшие с Маском, утверждают, что не менее трудно поднять его с пола, когда он подавлен. Расставание с актрисой Эмбер Херд в 2017 году настолько опечалило миллиардера, что сотрудникам приходилось уговаривать его встать на ноги перед важными встречами. Однажды президенту компании Tesla пришлось лечь в конференц-зале возле Маска только для того, чтобы обсудить дизайн нового сайта.

Джон Макнил, который в то время был президентом Tesla, обнаружил его на полу конференц-зала при выключенном свете. Макнил подошел и лег рядом с ним в углу. «Эй, приятель, — сказал он. — У нас сейчас телеконференция о доходах». «Я не могу», — ответил Маск. «Нужно», — сказал Макнил. Чтобы заставить его двигаться, потребовалось полчаса. Та же сцена, по словам Макнила, повторялась еще пять или шесть раз из книги Уолтера Айзексона «Илон Маск»

12 сентября вышла биографическая книга «Илон Маск», рассказывающая о жизни основателя компания SpaceX и Tesla. Утверждается, что ее автор Уолтер Айзексон, в прошлом написавший биографию Стива Джобса, получил беспрецедентный доступ к Илону Маску. В книге сообщаются неизвестные прежде факты, в том числе об использовании спутниковой сети Starlink в боевых действиях на Украине.

Ранее из биографии Маска стало известно, что у него и певицы Граймс есть третий ребенок. О нем почти ничего не известно, кроме имени. Его зовут Техно Механикус.