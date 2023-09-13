Илон Маск упал на пол от смеха от одного запрещенного в Twitter слова
Миллиардер Илон Маск катался по полу от смеха, когда проверял списки запрещенных в Twitter слов. Об этом рассказывается в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».
После покупки соцсети Twitter в 2022 году Маск и его команда изучала алгоритмы, формирующие список популярных тем. Оказалось, что существует черный список со словами, которые никогда не попадают в тренды. Одно из них особенно поразило Маска.
Они наткнулись на список слов, которые автоматически не допускались в список трендов на Twitter. Когда дошло до слова turdburger, Маск засмеялся с такой силой, что упал на пол и стал задыхаться
Люди, работавшие с Маском, утверждают, что не менее трудно поднять его с пола, когда он подавлен. Расставание с актрисой Эмбер Херд в 2017 году настолько опечалило миллиардера, что сотрудникам приходилось уговаривать его встать на ноги перед важными встречами. Однажды президенту компании Tesla пришлось лечь в конференц-зале возле Маска только для того, чтобы обсудить дизайн нового сайта.
Джон Макнил, который в то время был президентом Tesla, обнаружил его на полу конференц-зала при выключенном свете. Макнил подошел и лег рядом с ним в углу. «Эй, приятель, — сказал он. — У нас сейчас телеконференция о доходах». «Я не могу», — ответил Маск. «Нужно», — сказал Макнил. Чтобы заставить его двигаться, потребовалось полчаса. Та же сцена, по словам Макнила, повторялась еще пять или шесть раз
12 сентября вышла биографическая книга «Илон Маск», рассказывающая о жизни основателя компания SpaceX и Tesla. Утверждается, что ее автор Уолтер Айзексон, в прошлом написавший биографию Стива Джобса, получил беспрецедентный доступ к Илону Маску. В книге сообщаются неизвестные прежде факты, в том числе об использовании спутниковой сети Starlink в боевых действиях на Украине.
Ранее из биографии Маска стало известно, что у него и певицы Граймс есть третий ребенок. О нем почти ничего не известно, кроме имени. Его зовут Техно Механикус.