69-я параллель
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15:09, 13 сентября 202369-я параллель

Нефтегазовые скважины в российской Арктике предложили бурить по-новому

Ученые СФУ создали новую технологию для нефтегазовой добычи в Арктике

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) предложили бурить нефтегазовые скважины в российской Арктике с помощью новой технологии. Результаты работы специалистов опубликованы в журнале Journal of Molecular Liqiuds, их приводит пресс-служба университета.

Сложные геологические и климатические условия затрудняют разработку нефтегазовых месторождений в Арктике. При строительстве большинства нефтегазовых скважин используются буровые растворы на водной основе — такие составы малопригодны в условиях вечной мерзлоты. Гораздо лучше работают растворы на углеводородной основе — чтобы повысить их качество, ученые предложили добавлять в состав нановолокна оксида алюминия.

«Буровой раствор с добавлением нановолокон может обеспечить стабильность ствола скважины не только в вечной мерзлоте, но и в сланцевых пластах, а также уменьшить воздействие на окружающую среду», — объяснил научный сотрудник лаборатории физико-химических технологий разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов СФУ Максим Пряжников.

Нановолокна — уникальный кристаллический материал нового поколения, обладающий сверхвысокой механической прочностью. Ученые убеждены, что такая добавка снизит износ оборудования и уменьшит потери раствора, а также поможет эффективнее выкачивать выбуренную породу из скважины.

Ранее сообщалось, что в Приуральском районе Ямала открылся новый пункт наблюдения за вечной мерзлотой. С его помощью специалисты смогут прогнозировать изменение климата, отслеживать динамику сезонных оттаиваний грунта и выбросы парниковых газов.

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    Варвара Родикова
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