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14:51, 13 сентября 2023Интернет и СМИ

Минюст США выдвинул обвинения против Маска

Axios: Минюст США обвинил Илона Маска в нарушении безопасности пользователей X

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Минюст США обвинил американского предпринимателя Илона Маска, владельца социальной сети X (бывший Twitter) в нарушении конфиденциальности и безопасности данных пользователей. О том, что ведомство выдвинуло обвинения против Маска, сообщает Axios.

По данным издания, Минюст обратил внимание на то, что миллиардер предпринял попытку аннулировать соглашение о конфиденциальности пользователей, которое Twitter заключил с Федеральной торговой комиссией (ФТК) в 2010 году сроком на 20 лет. Ведомство подало судебный иск, в котором заявило, что «необоснованное предложение» Маска следует отклонить.

«Хаотичная обстановка в компании вызвала ряд вопросов о том, обеспечивал ли Маск и другие руководители X Corp. выполнение условий соглашений и как это делалось», — говорится в иске Минюста. При этом, как утверждается в материале, ФТК проводила собственное расследование, результаты которого и привели к возникновению опасений, связанных с безопасностью пользовательских данных.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. После этого он уволил более половины сотрудников и поменял руководство компании. В июле 2023 года он переименовал социальную сеть в X и сменил ее логотип.

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    Мария Большакова
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