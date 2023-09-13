Путин подвел итоги переговоров с Ким Чен Ыном

Президент РФ Путин подвел итоги переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном

У России и Северной Кореи много совместных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения логистики и возобновления работы морского порта. Такие итоги встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном подвел российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям», — отметил президент.

Путин также рассказал, что поговорил с северокорейским лидером развитии сельского хозяйства. «Кроме гуманитарной помощи есть возможность просто работать на равных. Здесь перспективы неплохие», - подчеркнул он.

Ранее завершился саммит президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Встреча продолжалась в разных форматах более пяти часов. В завершение президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи.