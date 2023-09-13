В Бразилии рассмотрят выход из МУС

Министр юстиции Бразилии допустил выход страны из Международного уголовного суда

Бразилия может рассмотреть выход из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил бразильский министр юстиции Флавио Дино, его цитирует РИА Новости.

«Бразильская дипломатия может пересмотреть свою приверженность этому соглашению, поскольку нет равенства между странами в применении этого инструмента», — сказал он.

Министр указал, что отказу Бразилии от членства в МУС может способствовать «дисбаланс, при котором одни страны присоединились юрисдикции МУС, а другие — нет, например, США, Китай и другие».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Римский статут МУС будет ратифицирован парламентом страны. По его словам, это не связано с отношениями Москвы и Еревана. Премьер Армении объяснил свое решение проблемами безопасности страны.