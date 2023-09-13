Захарова обвинила США в попытке увести от России исторических партнеров

Захарова обвинила США в попытке увести от России ее исторического партнера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в попытке увести от Москвы исторических партнеров, в частности, Вьетнам. Об этом она сообщила в ходе брифинга министерства.

«Мы никогда не используем такие методы и считаем их недостойными, когда, не развивая тот потенциал, который есть в двухстороннем плане, какая-либо сторона отговаривает государство от взаимодействия с каким-то ее партнером. Это то, против чего мы выступаем, это и есть элемент гегемонизма, нечистоплотной конкуренции, вмешательства в дела других государств», — заявила дипломат.

Она также добавила, что США предпринимают провальные попытки «вбить клин» в отношениях России со многими странами. По ее мнению, каждое государство имеет право распоряжаться национальными интересами, и подобные действия Вашингтона обречены на провал.

Ранее стало известно, что США пытаются убедить экономических и военных партнеров России искать альтернативы сотрудничеству с ней. По словам помощника американского президента по национальной безопасности Джонатана Файнера, речь идет о таких странах, как, например, Вьетнам. Белый дом пытается убедить их разорвать торговые связи и отношения в области безопасности с Москвой, указывая на возможные альтернативы.