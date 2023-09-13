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13:22, 13 сентября 2023Путешествия

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая устроила скандал в самолете

«Спорт-Экспресс»: экс-фигуристка Слуцкая устроила скандал из-за места в самолете

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая устроила скандал в самолете из-за правил авиакомпании. О конфликте рассказало издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на соцсети спортсменки.

По информации портала, Слуцкая летела на борту популярного лоукостера и уступила свое место ребенку, который хотел сидеть у окна. Бортпроводница заметила это и попыталась помешать спортсменке, пригрозив пожаловаться командиру судна. Она заявила, что правила перевозчика запрещают пересаживаться с указанных в билете мест.

«Стюардесса закатила истерику. Они говорят, что не смогут выполнить полет, если я не сяду на свое место», — поделилась Слуцкая. В соцсетях экс-фигуристка не удержалась от ненормативной лексики и рассказала, что случившееся довело летевшего рядом с ней ребенка до слез. «Видимо, мой зад нарушит центровку самолета», — написала она.

Издание не уточнило, как разрешилась ситуация. На момент написания материала посты Слуцкой в социальных сетях удалены.

Ранее российская бикини-модель устроила скандал на борту самолета. Она пожаловалась на обострение остеохондроза, самовольно пересела в бизнес-класс и чуть не сорвала рейс.

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    Мария Борисова
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