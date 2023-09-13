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10:22, 13 сентября 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о завершении ремонта энергосистем после авиаударов

«Укрэнерго»: Украина почти завершила ремонт энергосистем после авиаударов

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина почти завершила ремонт своих энергосистем, разрушенных после серии российских авиаударов зимой-весной 2023 года. Об этом рассказал Reuters глава государственной энергетической корпорации «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, специалисты практически завершили установку оборудования, которое позволило восстановить производство электроэнергии в былом объеме.

Глава компании не исключает повторения атак на электростанции и украинские энергетические сети.

«Будет очень сложно застать нас врасплох после того, как прошлой зимой они выпустили 1,2 тысячи ракет по энергосистеме», — сказал Кудрицкий.

Ранее на Украине объяснили необходимость повышения тарифов на электричество. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что это необходимо для выживания энергосистемы.

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    Алевтина Запольская
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