Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

МЧС по Краснодарскому краю: 13 сентября в Сочи есть опасность смерчей

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до конца дня 13 сентября. О надвигающейся на город опасности россиянам сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В экстренных службах уточнили, что с утра и до конца суток на участке Магри — Веселое в Сочи есть опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели уточнили, что во время смерча необходимо спрятаться в яме или канаве, прижаться к земле и защититься от летящих объектов подручными средствами. Находясь в здании, важно отойти от окон, отключить электроприборы, закрыть газовые краны. Также в МЧС порекомендовали внимательно наблюдать за окружающей обстановкой и надевать непромокаемую одежду и обувь.

Ранее туристы на пляже поселка Сукко под Анапой продолжили купаться в море, несмотря на смерч. При этом природное явление оказалось небольшим и не нанесло ущерба.

