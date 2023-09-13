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11:33, 13 сентября 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

МЧС по Краснодарскому краю: 13 сентября в Сочи есть опасность смерчей
СюжетСмерч в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до конца дня 13 сентября. О надвигающейся на город опасности россиянам сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В экстренных службах уточнили, что с утра и до конца суток на участке Магри — Веселое в Сочи есть опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели уточнили, что во время смерча необходимо спрятаться в яме или канаве, прижаться к земле и защититься от летящих объектов подручными средствами. Находясь в здании, важно отойти от окон, отключить электроприборы, закрыть газовые краны. Также в МЧС порекомендовали внимательно наблюдать за окружающей обстановкой и надевать непромокаемую одежду и обувь.

Ранее туристы на пляже поселка Сукко под Анапой продолжили купаться в море, несмотря на смерч. При этом природное явление оказалось небольшим и не нанесло ущерба.

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    Мария Борисова
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