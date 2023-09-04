Отдыхающие на российском курорте проигнорировали смерч

Отдыхающие на пляже курорта Сукко продолжили купаться в море, несмотря на смерч

Отдыхающие на пляже курортного поселка Сукко под Анапой продолжили купаться в море, несмотря на смерч. Об этом сообщает «Газета.ру».

На опубликованных кадрах видно, что никто из находящихся в море не поспешил выйти из воды. Уточняется, что смерч оказался небольшим и ущерба не нанес.

Ранее россиян предупредили об увеличении количества смерчей в связи с изменением климата в стране. Отмечалось, что рост температур способствует увеличению содержания в атмосфере водяных паров, которые раскручивают смерчи и ураганы.