Отдыхающие на российском курорте проигнорировали смерч
Отдыхающие на пляже курорта Сукко продолжили купаться в море, несмотря на смерч
Отдыхающие на пляже курортного поселка Сукко под Анапой продолжили купаться в море, несмотря на смерч. Об этом сообщает «Газета.ру».
На опубликованных кадрах видно, что никто из находящихся в море не поспешил выйти из воды. Уточняется, что смерч оказался небольшим и ущерба не нанес.
Ранее россиян предупредили об увеличении количества смерчей в связи с изменением климата в стране. Отмечалось, что рост температур способствует увеличению содержания в атмосфере водяных паров, которые раскручивают смерчи и ураганы.