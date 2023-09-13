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17:05, 13 сентября 2023Россия

В российском регионе начали масштабную вакцинацию от сибирской язвы

В Воронежской области начали масштабную вакцинацию от сибирской язвы

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

В Воронежской области начали масштабную прививочную кампанию по профилактике сибирской язвы. Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона.

«В настоящий момент проводятся подворные обходы. Более 10 тысяч подворий пройдено, выявлено более шести тысяч неучтенного поголовья. Проводится вакцинация всех животных, которых выявляют», — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства области Виктора Логвинова.

Он добавил, что во время мероприятий, которые проводились до возникновения очагов сибирской язвы, некоторые граждане скрывали свой скот.

Ранее в августе в Панинском районе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаруженного очага сибирской язвы. Впоследствии жителя Воронежской области доставили в больницу после разделки туши больного сибирской язвой животного, также заболела его сестра.

Позднее стало известно, что из села Лебединка Богучарского района Воронежской области из-за сибирской язвы госпитализировали девять человек. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

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    Никита Абрамов
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