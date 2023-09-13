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05:32, 13 сентября 2023Бывший СССР

Раскрыты потери ВСУ в боях под Опытным

Советник Пушилина: ВСУ за 2 дня потеряли несколько десятков человек под Опытным

Фото: Виктор Аннтонюк / РИА Новости

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал о потерях личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два дня боев в районе поселка Опытного. Его слова приводит ТАСС.

Гагин подчеркнул, что подразделения ВСУ продолжают безуспешные попытки прорвать оборону в районе Опытного. «Счет безвозвратных потерь их [ВСУ] пехоты за последние два дня идет на десятки - несколько десятков человек», — отметил он.

Представитель ДНР добавил, что украинские военные пытаются атаковать штурмовыми группами с огневой поддержкой с дальних подступов. Однако их действия пресекаются ответным огнем российской артиллерии. Гагин назвал обстановку в районе Опытного сложной, но контролируемой.

Ранее Гагин заявил о бегстве сотрудников СБУ из Купянска. По его мнению, это свидетельствует об успехе российских войск.

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    Марина Совина
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