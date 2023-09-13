Стало известно о бегстве сотрудников СБУ из Купянска

Гагин: сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за успешного наступления ВС РФ

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил об успешном наступлении подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) на купянском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Гагин подчеркнул, что об успехе российских войск свидетельствует бегство сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) из Купянска. Он назвал наступление ВС РФ очень активным. По его словам, в Купянске находится некий оперативный состав.

«Маркером того, что оно [наступление] успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже просто на бегство», — заключил он.

Ранее Гагин заявил о попытках Киева отправить женщин на фронт. Он уточнил, что имеет в виду не только о тех, кто имеет военно-учетные специальности, например, медиков, а женщин в принципе.