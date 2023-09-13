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05:51, 13 сентября 2023Россия

Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

РИА Новости: артиллеристы ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Артиллеристы мотострелкового подразделения группировки российских войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра под Херсоном. Об этом передает РИА Новости.

Военный Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Куба рассказал, что аэроразведка обнаружила наблюдательный пункт ВСУ, получила координаты и уничтожила его, произведя огневое воздействие. Солдат уточнил, что его подразделение атакует по пехоте и лодкам ВСУ, а также по артиллерии.

Нередко целями российских военных становится западная техника, среди которых американские гаубицы М777, польские самоходные артустановки Krab и реактивные системы залпового огня.

«Цели разведка обнаруживает с использованием дронов, далее координаты передаются в центр, потом вызывают нас, сообщают координаты, цель, далее мы уже отрабатываем по этим целям», — уточнил боец.

Ранее Минобороны России заявило о поражении наблюдательного пункта ВСУ в Сумской области. Это произошло на купянском направлении в районе населенного пункта Новенькое.

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    Марина Совина
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