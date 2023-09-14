Россиянка шесть лет била троих маленьких детей и получила три года условно

На Алтае осудили на 3 года условно многодетную мать, избивавшую маленьких детей

В Алтайском крае суд приговорил к трем годам лишения свободы условно местную жительницу, избивавшую трех маленьких детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 («Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в зависимости») УК РФ. Она должна будет также выплатить 150 тысяч рублей потерпевшим.

По данным ведомства, с 2018 по 2023 год многодетная мать жила в селе Крутихинского района вместе с супругом и детьми. Она регулярно била их руками, ногами или подручными предметами за надуманные и незначительные провинности. Дети получали физические и психические страдания.

Отмечается, что женщина признала вину и раскаялась.