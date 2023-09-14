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10:17, 14 сентября 2023Спорт

Эмблемы ЦСКА и «Зенита» включили в топ-100 лучших в истории футбола

FourFourTwo включил эмблемы ЦСКА и «Зенита» в топ-100 лучших в истории футбола

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Портал FourFourTwo составил топ-100 лучших эмблем футбольных клубов в истории. Рейтинг в алфавитном порядке опубликован на сайте.

В рейтинг были включены две российские команды — петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. «Такая же русская, как Владимир Путин, пьющий водку в меховой шапке, эмблема ЦСКА была введена в 2003 году, а затем обновлена ​​в 2008 году, чтобы стать больше, жирнее и ярче», — сказано про эмблему армейцев.

Эмблема сине-бело-голубых вызвала у составителей вопросы, так как название клуба на ней указано по-русски. «Потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это написано не тем алфавитом, который мы знаем и любим, но мы узнаем хороший дизайн, когда увидим его», — отмечается в описании.

«Зенит» — действующий чемпион России. ЦСКА — действующий обладатель Кубка страны.

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    Дарья Коршунова
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