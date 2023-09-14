Боррель проконсультируется с Россией по вопросу о снятии санкций с Ирана

Боррель заявил о планах консультироваться с РФ по вопросу снятия санкций с Ирана

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о планах консультироваться по вопросу снятия санкций с Ирана со всеми участниками иранской сделки, в том числе с Россией. Его слова передает ТАСС.

По его словам, министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции уведомили Европейский союз, что они не намерены снимать санкции с Ирана 18 октября. Боррель рассказал, что разослал письмо глав МИД этих трех страны другим участникам совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а именно Китаю, Ирану и России.

«В качестве координатора я буду консультироваться со всеми участниками СВПД по поводу дальнейших действий», — отметил он.

Ранее The Guardian сообщал, что Великобритания, Германия и Франция пригрозили нарушением ядерной сделки. В качестве предлога для этого европейские страны хотят использовать приписываемые Ирану поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию

В 2015 году Китай, Россия, Великобритания, США, Германия, Франция и Иран заключили ядерную сделку. Она подразумевала снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В 2018 году, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, страна заявила о выходе из СВПД и восстановлении ограничений против Тегерана. В ответ Иран заявил о сокращении своих обязательств в рамках соглашения и отказался от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

