Информация о затруднениях с ремонтом Крымского моста не подтвердилась

Спикер оперативного командования украинских войск «Юг» Наталья Гуменюк 14 сентября в эфире телеканала «Мы — Украина» заявила о том, что на Крымском мосту якобы затруднена ситуация с ремонтом. Однако эта информация не подтвердилась.

«На Крымском мосту очень сложная ситуация с ремонтом. И погода не позволяет, и всеобщая обстановка постоянно напряжена», — высказалась Гуменюк. Она также добавила, что России нужно «смириться» с этим.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее неоднократно высказывался о ходе работ по восстановлению Крымского моста в положительном ключе. 8 сентября он сообщил, что движение по поврежденной части моста откроют в течение недели. Хуснуллин при этом указал, что основные работы уже завершены. «Еще несколько дней, неделя — десять дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим и приступим к приведению в порядок той части, по которой идет движение», — пояснил он.

9 сентября, комментируя ход работ по восстановлению моста, вице-премьер рассказал, что движение по поврежденной части может быть запущено 15 сентября. «Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части [Крымского моста] поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения», — заявил он. Вице-премьер подчеркнул, что мост «уже есть», на нем необходимо положить асфальт, сделать освещение и разметку.

Кроме того, согласно сервису «Яндекс.Погода», в Керчи 13 сентября была солнечная погода без осадков, дневная температура составила около +24 градусов. 14 и 15 сентября в Керчи также ясно и без осадков. Аналогичная теплая погода без осадков, согласно сервису, наблюдается и в Тамани.

Гуменюк ранее также заявляла, что у Крымского моста «осталось очень мало времени». Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал это утверждение ущербным, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла слова Гуменюк неприкрытым экстремизмом.

Информация о трудностях с ремонтом Крымского разошлась по украинским СМИ и Telegram-каналы. В российских медиа заявление Гуменюк расространения не получило.

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