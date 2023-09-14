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11:46, 14 сентября 2023Экономика

В Москве показали китайский кроссовер BAIC X55

Китайский бренд BAIC представил в Москве кроссовер X55 за 2,75 миллиона рублей

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Китайский бренд BAIC представил в Москве кроссовер X55, передает «Российская газета».

В комплектации Comfort машину предлагается приобрести по цене от 2,75 миллиона рублей. В оснащение автомобиля входят система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя и выбора режима движения, датчик дождя, круиз-контроль, передние и задние электростеклоподъемники и другое.

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Автомобиль в исполнении Elite можно приобрести по цене от 2,99 миллиона рублей. Машина оснащена полноформатным кожухом моторного отсека, многоцветной подсветкой интерьера, беспроводным зарядным устройством и бесконтактным датчиком открытия двери багажника. В обеих комплектациях установлен двигатель 1,5 литра мощностью 177 лошадиных сил.

Машину выпускают на калининградском предприятии «Автотор». Китайская компания в этом году планирует привезти в Россию семь моделей, а также открыть 80 шоурумов по всей России.

Ранее стало известно, что премиальные марки китайских автомобилей сочли невыгодным выход на российский рынок. В августе на проходящую в Москве автомобильную выставку Automobility Moscow 2023 из КНР привезли люксовые машины, но их слабые продажи вынудили производителей отложить появление официальных представительств в России.

В июле экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию достиг 1 миллиарда долларов и обновил исторический максимум. Всего за первый квартал текущего года Китай поставил за рубеж 1,07 миллиона автомобилей.

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    Мария Черкасова
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