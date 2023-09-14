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12:50, 14 сентября 2023Забота о себе

Врач оценила вероятность набрать вес из-за стресса

Профессор медицины Добс: гормон стресса не влияет на фигуру и вес человека

Фото: Sheng Li / Reuters

В большинстве случаев уровень кортизола не влияет на внешний вид и фигуру человека, заявила профессор медицины Университета Джонса Хопкинса (США) Адриана Сандра Добс. Вероятность набрать вес из-за стресса она оценила в беседе с Men's Health.

Добс рассказала, что кортизол вырабатывается в моменты опасности и помогает организму быстро мобилизовать ресурсы. Кроме того, он регулирует кровяное давление, поддерживает обмен веществ и борется с воспалениями. По ее словам, плохую репутацию гормон получил из-за того, что заставляет печень выделять глюкозу и якобы способствует набору веса. Но в реальности, считает она, временно повышенный уровень кортизола сам по себе не наносит организму сильного вреда.

Неясно, насколько на самом деле плохо, когда уровень кортизола достигает высокого диапазона, поскольку в один момент он может быть на пике, а в следующий — уже нет. Угроза появляется, если гормон повышен в течение долго времени

Адриана Сандра Добспрофессор медицины и онкологии Университета Джонса Хопкинса (США)
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Добс уточнила, что постоянно высокий или низкий уровень гормона стресса бывает при синдроме Кушинга или опухоли гипофиза. Пациенты с этими болезнями, действительно, страдают ожирением из-за уровня кортизола. Однако если подобных диагнозов нет, продолжила врач, человеку достаточно наладить режим дня и эмоциональное состояние, чтобы уровень кортизола моментально вернулся к нормальным значениям. «Меньше беспокойтесь о гормоне и больше занимайтесь своим образом жизни. У кортизола хорошая и здоровая биологическая функция, мы просто должны позволить ему делать свое дело», — заключила специалистка.

Ранее консультант по питанию и фитнес-тренер Джефф Спайрс рассказала, что высокий уровень кортизола при недосыпании и хроническом стрессе делает людей нерациональными. Они склонны заедать плохое настроение фастфудом, сладостями и спиртными напитками.

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    Екатерина Улитина
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