Земля в Подмосковье подорожала

«Мир квартир»: за год сотка земли в Московской области подорожала на 15 %

За год средняя стоимость сотки земли в Подмосковье выросла на 15 процентов. Дачные участки подорожали по всем областным направлениям. Об этом свидетельствуют данные портала «Мир квартир», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сильнее всего земля подорожала на Дмитровском направлении — в первой половине сентября участки здесь можно купить по цене на 26,1 процента выше, чем в аналогичный период прошлого года. В среднем приобрести сотку земли на этом направлении можно за 533,3 тысячи рублей.

Самым дорогим направлением для покупки дачного участка в Московской области стала Рублевка, а наиболее доступным — Егорьевское направление. В первом случае за сотку земли россиянину придется заплатить 3,5 миллиона рублей, или 89,6 миллиона рублей за средний участок, а во втором — 97,7 тысячи, или 790 тысяч рублей за участок.

В пятерку самых дорогих направлений вошли Ильинское, Боровское, Осташковское и Новорижское шоссе. На Ильинском шоссе земля продается по 2,5 миллиона рублей за сотку (46,8 миллиона рублей за участок), на Боровском — по 2,07 миллиона (33,4 миллиона за участок), на Осташковском — по 791 тысяче (11,6 миллиона за участок) и на Новорижском — по 668 тысяч рублей (7,7 миллиона за участок).

В списке самых дешевых оказались Новорязанское, Горьковское, Каширское и Симферопольское направления. На Новорязанском шоссе сотку земли можно купить за 107 тысяч рублей (867 тысяч за средний участок), на Горьковском — за 127 тысяч (1,2 миллиона за участок), на Каширском — за 187 тысяч (2,05 миллиона за участок) и на Симферопольском — за 198 тысяч (2,4 миллиона за участок).

Дачи есть более чем у половины россиян, показало исследование «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research. Хотя бы одним дачным участком владеют 63 процента граждан, еще 14 процентов респондентов время от времени арендуют загородные дома. При этом четверть участников опроса считают, что иметь дачу важно любому взрослому и состоявшемуся человеку.