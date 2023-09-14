Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:42, 14 сентября 2023Забота о себе

Врач назвал опасные причины появления темных кругов под глазами

Терапевт Кондрахин: темные круги под глазами могут быть признаком анемии

Фото: Nora Hutton / Unsplash

Темные круги под глазами могут быть признаком анемии и ряда других заболеваний, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Опасные причины появления синевы под глазами он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Кондрахин объяснил, что темные круги под глазами не всегда появляются из-за недосыпа. В некоторых случаях они свидетельствуют о сбое в организме и развитии серьезных патологий. В частности, по словам врача, выраженная пигментация в этой области может появиться при сильном обезвоживании, анемии и заболеваниях щитовидной железы.

Материалы по теме:
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023
Отеки и мешки под глазами: почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
Отеки и мешки под глазами:почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
27 февраля 2023
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023

Также в некоторых случаях темные круги под глазами могут говорить о гормональном сбое и нарушениях работы печени из-за неправильного питания и образа жизни, рассказал Кондрахин. Кроме того, этот симптом возникает при хронической сердечной недостаточности и других проблемах сердечно-сосудистой системы.

При неправильной работе сердца кровоснабжение нарушается. При близком расположении сосудов к коже они становятся сильно заметны под глазами

Андрей Кондрахинврач-терапевт, кандидат медицинских наук

Ранее врач Илья Тарасов рассказал о простом способе устранить отечность лица. При отеках, не вызванных кардиологическими, почечными или аллергическими заболеваниями, полезно делать по утрам специальную гимнастику.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев в Карабахе. Почему отношения России и Армении испортились?

    В российском городе потребовали снести памятник Солженицыну

    Росгвардейцы задержали ранившего ножом мужчину на московском пляже

    Финляндия начала эксплуатацию первого участка забора на границе с Россией

    В Минэнерго рассказали о продолжении борьбы с ростом цен на бензин

    Прожившая 17 лет в доме на дереве женщина была вынуждена снести его

    Сменившая гражданство российская легкоатлетка рассказала о глупых американцах

    Комментатор Василий Уткин неожиданно сменил имидж

    Полковник назвал помогающую Киеву с производством БПЛА западную страну

    Задержанную с наркотиками актрису Искандер в спектаклях заменят другие артисты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости