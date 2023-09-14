Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:17, 14 сентября 2023Интернет и СМИ

В Польше заявили об успешном срыве российскими десантниками атак ВСУ

Myśl Polska: российские десантники успешно срывают атаки украинских военных

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские десантники успешно срывают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом говорится в статье в польском издании Myśl Polska за авторством обозревателя Кшиштофа Подгурского.

Автор материала отметил, что Россия направила в Запорожье элитные подразделения ВДВ. «Российские десантники начали "давить" [ВСУ] на флангах. А в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже рисовали карты и писали статьи о прорыве российской обороны. На каком основании?» — заявил Подгурский.

Кроме того, он указал, что успехи российских военных на фронте вызывают «приступы бешенства» у проукраинских аналитиков, которые позиционируют себя как беспристрастных обозревателей.

Ранее американский теле- и радиоведущий Гарланд Никсон назвал настоящую цель США в конфликте на Украине. Он выразил уверенность в том, что Вашингтон хочет ослабить Россию. При этом ради своей цели американские власти устроили мясорубку, подчеркнул журналист.

Перед этим Никсон также заявил, что США конфликтует с Россией ради сохранения роли гегемона на мировой арене.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на вопрос о местонахождении Суровикина

    Россиян научат зарабатывать в соцсетях по-новому

    Россиянам объяснили причины появления пигментных пятен на лице и теле

    Россиянам раскрыли визуально стройнящий предмет гардероба

    Бывший сотрудник Канье Уэста подал в суд на исполнителя

    В Латвии предложили запретить преподавание русского языка в школах

    Раскрыто состояние пострадавшей от укуса акулы в Египте девушки

    В Норвегии заявили о нехватке боеприпасов для стран НАТО

    В Петербурге один за другим столкнулись десять автомобилей и попали на видео

    Резиденцию британского посла в центре Москвы захотели отдать патриотам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости