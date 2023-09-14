Myśl Polska: российские десантники успешно срывают атаки украинских военных

Российские десантники успешно срывают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом говорится в статье в польском издании Myśl Polska за авторством обозревателя Кшиштофа Подгурского.

Автор материала отметил, что Россия направила в Запорожье элитные подразделения ВДВ. «Российские десантники начали "давить" [ВСУ] на флангах. А в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже рисовали карты и писали статьи о прорыве российской обороны. На каком основании?» — заявил Подгурский.

Кроме того, он указал, что успехи российских военных на фронте вызывают «приступы бешенства» у проукраинских аналитиков, которые позиционируют себя как беспристрастных обозревателей.

Ранее американский теле- и радиоведущий Гарланд Никсон назвал настоящую цель США в конфликте на Украине. Он выразил уверенность в том, что Вашингтон хочет ослабить Россию. При этом ради своей цели американские власти устроили мясорубку, подчеркнул журналист.

Перед этим Никсон также заявил, что США конфликтует с Россией ради сохранения роли гегемона на мировой арене.