Собянин рассказал о принципах «Московского стандарта госуслуг»

Мэр Собянин рассказал об основных принципах «Московского стандарта госуслуг»

«Московскому стандарту Госуслуг» исполнилось девять лет. Об основных его принципах мэр столицы Сергей Собянин рассказал в Telegram.

По словам Собянина, критерии стандарта предложили сами москвичи. Основной принцип заключается в том, что специалисты центров «Мои документы» не просто оформляют госуслуги, а создают дружелюбную комфортную атмосферу.

«Они находят индивидуальный подход к каждому человеку, выслушивают, стремятся решить вопрос быстро и исходя из интересов обратившегося», — говорится в публикации.

Мэр назвал сотрудников таких центров ответственными и приветливыми профессионалами, которые с удовольствием помогают людям. Он также поблагодарил сотрудников, которые разделяют концепцию «Московского стандарта госуслуг», задают и держат высокую планку.



Центры «Мои документы» работают уже 12 лет, в них предоставляют более 280 государственных услуг.

Ранее Собянин заявил, что в Москве создана лучшая система предоставления Госуслуг. По его словам, столицу трудно представить без центра «Мои документы», но власти стараются сделать так, чтобы услуги можно было получить дистанционно.