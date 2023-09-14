В России захотели найти деньги на выпуск устаревшего процессора

«Ъ»: в России начали искать деньги на выпуск «толстого» процессора «Эльбрус-Б»

Советник главы «Ростеха» Евгений Бабаян, сын основателя компании МЦСТ, которая выпускает российские процессоры «Эльбрус», ищет средства на разработку нового процессора «Эльбрус-Б». Об этом со ссылкой на информацию из «Ростеха» и собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Проект представили на партнерской конференции в «Ростехе» с участием разработчиков и производителей вычислительной техники и электроники. Целью мероприятия назвался поиск инвесторов. Докладчиками по «параллельной вычислительной системе "Эльбрус-Б"» выступали Евгений Бабаян и его отец, член-корреспондент РАН Борис Бабаян.

Как утверждает собеседник издания, проект предполагает выпуск «толстых» процессоров по топологическим нормам 60 нанометров и больше. В числе плюсов была названа возможность производить их на российских заводах с устаревшими технологиями. Для сравнения, мировые лидеры используют нормы в 5 нанометров и готовятся перейти на 3 нанометра.

На организацию дизайн-центра и выпуск опытной партии Бабаян хочет получить 30 миллиардов рублей за три года. В описании проекта говорится, что «Эльбрус-Б» будет способен решать одновременно большое количество не связанных между собою задач, в несколько раз больше, чем процессоры на традиционной архитектуре.

Однако источник «Ъ» отмечает, что сама идея обсуждается давно, но никакого прогресса по ней не видно, поэтому непонятно, во что тут инвестировать. Другой собеседник издания уточняет, что проект, за исключением персоналий, никак не связан с компанией МЦСТ.

Участники рынка скептически смотрят на перспективы проекта. Они не понимают ни его цели, ни как Бабаяны хотят воплощать свою идею в жизнь. Топ-менеджер в одном из производителей полупроводников указал, что 30 миллиардов рублей на три года — это команда из 100 опытных разработчиков микропроцессоров. А такого количества специалистов на российском рынке попросту нет.

Основатель НТЦ «Элвис» (разрабатывает процессоры серии «Скиф») Ярослав Петричкович был еще более категоричен. По его словам, в мире есть три архитектуры — ARM, x86 и RISC-V, в которые вложены сотни миллиардов долларов, а в софт под них — триллионы долларов, и конкурировать с ними невозможно.

Ранее сообщалось, что права на разработки и патенты дизайн-центр «Байкал Электроникс», создателя российских процессоров Baikal, выставлены на продажу в связи с банкротством головной компании «Т-Платформа». Имущество оценено в 484 миллиона рублей. Выпуск самих процессоров прекращен после начала боевых действий на Украине, потому что тайванская компания TSMC отказалась от сотрудничества.