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18:09, 14 сентября 2023Среда обитания

Дачников научили готовить яблони и груши к зиме

Эксперт Коврижных: перед наступлением зимы яблони и груши нужно осмотреть

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Перед наступлением холодного времени года яблони и груши необходимо осмотреть на наличие лишних веток. Готовить плодовые деревья к зиме дачников научила агроном Анастасия Коврижных, передает портал «БелНовости».

Сухие и поврежденные ветки, которые тратят ресурсы и не приносят пользу, необходимо удалить. При этом процедуру обрезки лучше всего провести осенью, пока есть возможность отличить плохие ветки от хороших. Закончить побелку также важно до прихода низких температур.

Для повышения урожайности яблонь и груш в следующем сезоне эксперт советует убедиться, что растения получают достаточно влаги и питательных веществ. Это поможет деревьям пережить зиму. Для подкормки Коврижных рекомендует использовать натуральные средства — перегной или компост.

Ранее россиянам назвали необходимое для груш и яблонь осенью средство. Чтобы сохранить плодовитые деревья от зимних холодов, в сентябре их нужно удобрять сернокислым калием. Приступать к подпитке рекомендуется сразу после сбора урожая.

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    Александра Качан
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