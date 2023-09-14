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14:18, 14 сентября 2023Силовые структуры

Раскрыты детали о бродившем в российском городе вооруженном мужчине

Бродивший в Гатчине вооруженный мужчина в противогазе стал фигурантом дела

Кадр: Telegram-канал SHOT

Задержанный в Ленинградской области вооруженный мужчина в противогазе стал фигурантом уголовного дела. Детали произошедшего раскрыл Telegram-канал SHOT.

В отношении него возбуждено дело по статье о хулиганстве, он взят под стражу. После его поимки выяснилось, что он увлекается компьютерными играми и 13 сентября вышел на улицу, распугав людей, чтобы снять видео для соцсетей.

Мужчина работает в Гатчине слесарем, ему 47 лет и он фанат игры Warhammer 40000. Решив выступить в роли комиссара имперской гвардии из «Корпуса смерти Крига», слесарь надел длинное зеленое пальто, фуражку, противогаз и вооружился ружьем, а затем вышел на улицу и стал бродить по округе. Его заметили у детской площадки и сообщили в полицию о подозрительном человеке.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали и ввели план «Сирена», власти закрыли детские сады и школы. Прибывшие по вызову росгвардейцы задержали геймера. Дома у него изъяли два пневматических пистолета Gletcher, винтовку Hatsan Quattro Trigger, патроны и банку с металлическими шариками.

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    Любовь Ширижик
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