Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:52, 14 сентября 2023Россия

Школьный учитель из ЛНР рассказал о матче между батальоном «Айдар» и учениками

Педагог из ЛНР о матче между батальном «Айдар» и учениками: как в 1942 году

Школьный учитель из Луганской народной республики (ЛНР) в беседе с РИА Новости рассказал о прошедшем в 2017 году футбольном матче между учениками и националистическим батальоном «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен).

По словам педагога, на тот момент он преподавал в школе в освобожденном поселке Смоляниново под Северодонецком, а игра состоялась в соседней деревне. «Батальон "Айдар", это 30- и 40-летние мужчины пьяные. И меня заставили выставить свою футбольную команду: пятый класс, шестой класс, были там и восьмиклассники и десятиклассники, хорошая команда была… и мы играли с ними в футбол», — поделился он воспоминаниями.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР рассказали о полумиллионе безвозвратно потерянных бойцов ВСУ

    Выявлен важный для здоровья ребенка компонент грудного молока

    Школьный учитель из ЛНР рассказал о матче между батальоном «Айдар» и учениками

    В Китае назвали фон дер Ляйен американским пуделем

    В Сенате США призвали Байдена отказаться от участия в президентских выборах

    В Москве козы облюбовали остановку общественного транспорта

    Российские рестораны поднимут цены этой осенью

    Байден прокомментировал угрозу своего импичмента

    Ким Кардашьян снялась в бикини на пляже

    В России назвали задачи беспилотной авиации в Арктике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости