Школьный учитель из ЛНР рассказал о матче между батальоном «Айдар» и учениками

Педагог из ЛНР о матче между батальном «Айдар» и учениками: как в 1942 году

Школьный учитель из Луганской народной республики (ЛНР) в беседе с РИА Новости рассказал о прошедшем в 2017 году футбольном матче между учениками и националистическим батальоном «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен).

По словам педагога, на тот момент он преподавал в школе в освобожденном поселке Смоляниново под Северодонецком, а игра состоялась в соседней деревне. «Батальон "Айдар", это 30- и 40-летние мужчины пьяные. И меня заставили выставить свою футбольную команду: пятый класс, шестой класс, были там и восьмиклассники и десятиклассники, хорошая команда была… и мы играли с ними в футбол», — поделился он воспоминаниями.